» مصرية تحتل مركزًا متقدمًا فى أجمل 100 امرأة بالعالم

08 فبراير 2020 - 01:24 م

احتلت المطربة هايدي موسي المركز الـ70 في قائمة موقع "توب بيوتي وارلد TOP BEAUTY WORLD " كما احتلت نجمة ستار أكاديمي الجزائرية سهيلة بن لشهب المرتبة الـ97.

والموقع يختار أجمل 100 امرأة في العالم لعام 2019، وفقًا للتقييم الذي وضعه 3 من أشهر أطباء التجميل في لوس أنجلوس.

وحصلت علي المركز الأول الممثلة إميليا كلارك، والمركز الثاني آمبر هيرد، والمركز الثالث إليكساندرا دادريو، والمركز الرابع أنجلينا جولي والمركز الخامس دسيبيكا بادكون والمركز السادس سيلينا جوميز.

وحصلت جينيفر لورانس علي المركز 11، وحصلت أدريانا ليما علي المركز 13، وناعومي سكوت علي المركز 79، وسكارليت جوهانسون علي المركز 32، وريهانا علي المركز 23، والممثلة التركية توبا بويو كستون علي المركز 27، وتايلور سويفت علي المركز 29.