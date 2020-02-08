فيديو.. رئيس مجلس الأمة الكويتى يرمى صفقة القرن فى "الزبالة"

ألقى مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، أوراق الخطة الأمريكية لتسوية القضية الفلسطينية والمعروفة باسم صفقة القرن في سلة المهملات خلال اجتماع اتحاد البرلمانات العربية المقام في الأردن.

وقال الغانم في الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع علي مواقع التواصل الاجتماعي: "نيابة عن الشعوب العربية والإسلامية والأحرار في العالم هذه وثائق ومستندات ما يسمى بـ صفقة القرن مكانها المناسب والحقيقي هو مزبلة التاريخ"