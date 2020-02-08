قصة مؤثرة لشقيقتين بالأقصر التحقتا بالجيش والشرطة

روت الشقيقتان ملازم أول طبيب شرطة علا جمال عبد الفتاح، وملازم أول تمريض قوات مسلحة أسماء جمال عبد الفتاح، وهما شقيقتان من مدينة الأقصر، قصة التحاقهما بالجيش والشرطة.

وقالت ملازم أول طبيب شرطة علا جمال عبد الفتاح، خلال استضافتها في برنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إنها كانت تحلم بأن تكون ضابطة منذ أن رأت إعلان لضابطات يزرن مستشفى 57357، موضحة أنها انبهرت بقوة شخصياتهن.

وأضافت أنها حصلت على 98% في الثانوية العامة، والتحقت بكلية الطب ثم أكاديمية الشرطة.

وعلقت ملازم أول تمريض قوات مسلحة أسماء جمال عبد الفتاح، عن سعادة والدها بالتحاقها بالقوات المسلحة، قائلة: "مكنش مصدق وكان فرحان جدًا بينا وبيشجعنا ويعمل ورقنا، موجهة التحية لوالدها: "نفسي أبوس إيده".

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