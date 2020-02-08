» أصالة لجمهورها: انتظروني فى مكان أحبه

نشرت الفنانة أصالة صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتب "أصالة" على الصورة: "انتظروني بحفل أنا نفسي بتمناه بالكويت الحبيبة الغالية، على روتانا موسيقى وتليفزيون الكويت على الهواء بعد شوي باحتفالات فبراير الكويت".

وعلى صعيد آخر قد طرحت "أصالة" مؤخرًا، فيديو كليب بعنوان "شامخ" على قناتها عبر الموقع الشهير "يوتيوب".

يذكر أن الفنانة أصالة قد أعلنت منذ أسابيع خبر انفصالها عن المخرج طارق العريان، وجاء ذلك بعد علاقة زواج جمعتهما لأكثر من 15 عامًا.