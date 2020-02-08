» أصوات البطن المزعجة.. هذا سببها وطريقة التخلص منها

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أصوات البطن المزعجة
أصوات البطن المزعجة
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متابعات - أمينة عبد العال

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أحيانًا يتعرض البعض منا لمواقف محرجة عندما تصدر المعدة أصوات مفاجئة خاصة إذا كنت تجلس بجوار آخرين أو في اجتماع عمل، ويكون الصوت عاليًا ويسمعه الآخرون.

وأكد الأطباء أن تلك الأصوات لا تعني بالضرورة الشعور بالجوع وإنما لها أسباب أخري.

ومن أهم هذه الأسباب: تناول أطعمة معينة كالمخللات والأطعمة الحريفة والأطعمة ذات الدهون المرتفعة، وكذلك الإفراط في تناول الشاي والقهوة.

ومن الأسباب أيضًا انتفاخ المعدة وما يصاحبها من غازات، التهاب الحوصلة المرارية، تشنج القولون الناتج عن قلة السائل المراري.

وللتخلص من هذه المشكلة نصح الأطباء في التقرير التي نشرته "صدي" التقليل من تلك الأطعمة والتقليل من مشروبات الشاي والقهوة وعلاج اضطرابات الأمعاء لتجنب تلك الأصوات.

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