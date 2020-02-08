  • السبت 08 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر04:54 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عمر البشير

تصريح مفاجئ من "البشير" يحدث ضجة بالسودان

إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة

وفاة فنان شاب بشكل مفاجئ ووزيرة الثقافة تنعاه

محمد رمضان

الفيديو الذي تسبب في اتهام محمد رمضان بـ"الشذوذ الجنسي"

أرطغرل

الإفتاء: "قيامة أرطغرل" خير دليل على أطماع "أردوغان"

المملكة العربية السعودية

فضيحة جنسية داخل نادٍ رياضي بالسعودية

خالد الجندي بالشنب

الجندي: أي حد يخالف القانون يتحبس

أصالة

أصالة لجمهورها: انتظروني فى مكان أحبه

كورونا

استبعاد لاعب شهير من معسكر فريقه بسبب كورونا

صورة من الفيديو

قصة مؤثرة لشقيقتين بالأقصر التحقتا بالجيش والشرطة

رسميا.. إقالة جاريدو من تدريب الاتفاق السعودى

النجم الساحلى يعلن إقالة "جاريدو"

الإفتاء: "قيامة أرطغرل" خير دليل على أطماع "أردوغان"

آخر الأخبار

أرطغرل
أرطغرل
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

حكم نشر آيات من القرآن على فيس بوك.. الإفتاء ترد

#

"حسابهم على الله".. رد الإفتاء على سؤال ورد إليها

#

التليفزيون السعودي يرد على هجوم أردوغان بفيديو للملك سلمان

#

أول رد سعودي على تصريحات "أردوغان" بشأن "صفقة القرن"

أردوغان

تركيا

الإفتاء

قيامة أرطغرل

كشف المؤشر العالمي للفتوى (GFI ) التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الخطاب الإفتائي في الداخل التركي وخارجه تم توظيفه ليكون مؤيدًا لأعمال أردوغان التوسعية.

وأضاف الرئيس التركي وأتباعه لم يسلموا من توظيف الخطاب الديني بصفة عامة والإفتائي على وجه الخصوص ليكون غطاءً لعملياتهم العسكرية، شأنهم في ذلك شأن الجماعات والتنظيمات الإرهابية، مصدِّرين للشعوب والأمم أنهم حملة لواء الخلافة، والمسئولون عن نصرة المسلمين في العالم وخلاصهم من الاضطهاد والظلم، والساعون لتطبيق الشريعة الإسلامية، ويخفون عن الناس بأن محركهم الأساسي في هذه الحملات الاستعمارية هو ما يجنيه أردوغان من مكاسب مادية وسياسية.

وقال مؤشر الإفتاء إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستخدم كافة أسلحته وكذلك قواه الناعمة لتحقيق الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط، والتي من أهمها توظيف الخطاب الديني والفتاوى بنسبة (40%) سواء داخليًّا أو خارجيًّا.

وأكد المؤشر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد عودة الإمبراطورية العثمانية من جديد؛ حيث يرى أن العديد من الدول العربية هي إرث عثماني يرغب في استعادته واغتصابه؛ موضحًا أنه لم ولن يتوانى عن إحياء حلمه باستخدام كافة القوى، سياسيًّا أو دينيًّا أو، أو حتى عبر القوة الناعمة عن طريق الأعمال الثقافية والفنية، وخير دليل على ذلك مسلسل "وادي الذئاب" ومسلسل " قيامة أرطغرل" الذي أكد الرئيس التركي أنه "ردّ مهم على أولئك الذين يستخفون بقدرات تركيا وشعبها".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مانشستر يستبعد مهاجمه من رحلة إسبانيا بسبب «كورونا»
» أسوان يتخطى الاتحاد السكندرى بهدف «فادي فريد»
» فضيحة جنسية تطيح بمسئول رياضي كبير
» فنانة شهيرة تصدم الجميع بإعلان إصابتها بالسرطان
» أصوات البطن المزعجة.. هذا سببها وطريقة التخلص منها
» "ملكة الظلام" تثير ضجة على مواقع التواصل
» النجم الساحلى يعلن إقالة "جاريدو"
» أصالة لجمهورها: انتظروني فى مكان أحبه
» دمى جنسية لأجل التزاوج
» قبل مواجهة الزمالك.. "فيفا" يمنح الترجي التونسي جائزة
» مصرية تحتل مركزًا متقدمًا فى أجمل 100 امرأة بالعالم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:41 م

  • فجر

    05:23

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم