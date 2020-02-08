فضيحة جنسية داخل نادٍ رياضي بالسعودية

08 فبراير 2020 - 03:48 م

تحدثت وسائل إعلام سعودية، عن فضيحة جنسية داخل نادٍ رياضي بجدة في السعودية، تمثلت في اعتداء جنسي من طرف أحد العاملين في النادي "باكستاني" الجنسية، على طفل يبلغ من العمر 8 سنوات.

وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن المحكمة الجزائية أسدلت الستار بحكمها على الجاني، حيث عاقبته بالسجن 3 سنوات والجلد 300 جلدة وإبعاده عن البلاد.

وسردت الصحيفة تفاصيل الواقعة التي حدثت قبل سنوات، مشيرة إلى أن والد الطفل الحدث، تقدم ببلاغ متهما الجاني بأنه كان ينتظر خروج المشتركين من النادي الرياضي ليخلو بابنه “الضحية” بقصد التحرش والاعتداء عليه، وخضع المتهم وهو عشريني للاستجواب، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بالاعتداء على حدث قاصر بعد احتجازه، واعتبرت النيابة العامة أن ما أقدم عليه المتهم فعل محرم ومعاقب عليه شرعا.

وفي المحاكمة تراجع المتهم عن اعترافاته السابقة وإقراره الخطي أمام جهات التحقيق، ما دفع والد الحدث إلى تقديم عدد من القرائن إضافة إلى أقوال الحدث المُعتدى عليه داخل مقر النادي، في حين كشفت الوقائع أن المتهم كان يقيم بطريقة غير نظامية، لتقرر النيابة العامة إزاء ذلك فرز قضية مستقلة للنادي الرياضي لتشغيله مخالفا للنظام.