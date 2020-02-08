تصريح مفاجئ من "البشير" يحدث ضجة بالسودان

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السودان

عمر البشير

البشير

سجن كوبر

أدلى الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بتصريحات أحدثت ضجة كبيرة في البلاد.

ورفض "البشير" لقاء المفوض السامي لحقوق الإنسان، الذ جاء ليزوره في سجن كوبر، بحسب موقع "الأحداث".

ونقل الموقع عن "البشير" قوله لمدير السجن الذي حاول إقناعه باللقاء: "لن أقابل موظف أممي لأشكو حكومة بلادي، وأنا كنت رئيسا لها ولو فعلوا بنا الأفاعيل".

وتسبب تصريح "البشير" جدلًا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض عملاً بطولياً متغنين بأشعار تصف رئيس السودان بأنه "فخر السودانين".

بينما نسب آخرون القول إلى جملة من الأقاويل والتلفيقات التي تنتشر حالياً، دون أساس من الصحة.

وأدانت محكمة سودانية، في 14 ديسمبر الماضي، الرئيس السابق عمر البشير بتهم فساد، وقضت بإيداعه مؤسسة مؤسسة إصلاحية خاصة بالمسنين لمدة عامين، بتهمة الفساد وقضايا أخرى، وذلك في أول حكم على الرئيس السابق منذ الإطاحة به في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه.


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