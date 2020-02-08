» فضيحة جنسية تطيح بمسئول رياضي كبير

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فرنسا

الجليد

التزلج

تقدم مسئول رياضي فرنسي باستقالته من منصبه، اليوم السبت على خلفية فضيحة جنسية.

وأعلن رئيس الاتحاد الفرنسي للرياضات الجليدية، ديدييه جايوجيه، استقالته وسط اتهامات الاعتداء الجنسي في التزلج على الجليد.

وكان وزير الرياضة الفرنسي، روكسانا ماراسينو، طلب من جايوجيه الاستقالة بعد أن زعم العديد من المتزلجين أنهم تعرضوا للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي من قبل مدربين سابقين.

وقال جايوجيه، للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الإدارة، "لقد اتخذت بكرامة ودون أي مرارة رغم الظلم، القرار الحكيم بالاستقالة".

?وكان جايوجيه قد رفض الاستقالة، يوم الأربعاء الماضي، قائلا إنه ارتكب "أخطاء" لكنه لم يكن "مخطئًا".

وبدأ ممثلو الادعاء الفرنسيون، الثلاثاء الماضي، تحقيقا أوليا مع مدرب التزلج السابق، جيل باير، بتهمة الاغتصاب.

وقال المدعى العام، ريمي هيتز، في هذا الشأن: "علاوة عن الوقائع التي تحدثت عنها سارة أبيتبول في كتابها الذي صدر الأسبوع الماضي، سنسعى من خلال التحقيقات إلى كشف ضحايا آخرين عرفوا نفس المصير، وذلك في إطار السياق الذي تحدث عنه الكتاب".

وكانت بطلة التزلج الفني السابقة، سارة أبيتبول، الحائزة على الميدالية البرونزية مع شريكها ستيفان برناديس في بطولة العالم عام 2000 ، نشرت مؤخرا كتابا قالت فيه إن باير قد اغتصبتها عدة مرات من 1990 إلى 1992.

كما ادعى ثلاثة متزلجين آخرين أنهم تعرضوا للاغتصاب من قبل مدربين سابقين.

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