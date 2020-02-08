صورة ابنة شقيق عادل إمام التي قلبت مواقع التواصل

08 فبراير 2020 - 04:47 م

أحدثت صورة نور عصام إمام، ابنة أخ الفنان ?عادل إمام?، ضجة كبيرة بين الجمهور، على مواقع التواصل الاجتماعين بسبب جمالها الذي أثنى عليه جميع المتابعين.

وحظيت الصورة التي لفتت أنظار المتابعين على مواقع السوشيال ميديا، بإعجاب الآلاف وعلق البعض قائلًا" قمر منور"، وقال آخر": ما شاء الله على الجمال.. دا حقيقي ولا فوتشوب"، بينما اعتبر البعض أن "نور" بها شبه كبير من عمها الفنان عادل إمام.

الجدير ذكره ان عادل إمام انتهى مؤخرا من تصوير مسلسل "فالنتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، وداليا البحيري، وحمدى الميرغني، وطارق الابياري، ووفاء صادق، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، احمد فريد وإلهام عبد البديع.





