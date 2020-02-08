أول صدام بين «مكة» ومحمد صلاح بسبب شقيقتها «كيان»

08 فبراير 2020 - 05:15 م

استقر النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على اختيار اسم "كيان" ليُطلقه على مولودته الثانية الذي رُزق بها صباح اليوم السبت.

ورُزق محمد صلاح بمولودته الثانية، وكان هذا وراء عدم ترك صلاح إنجلترا في الأيام الماضية، أُسوة بزملائه في ليفربول، رغم الحصول على إجازة.

واقترح محمد صلاح اسم "كيان" ليتم إطلاقه على مولودته الثانية، حيث كان الاقتراح الأول من خلال ابنته الكبرى "مكة"، التي كانت ترغب في أن يُطلق عليها اسم "روز".

ووضعت زوجة صلاح وضعت المولودة الثانية، فجر اليوم السبت، بأحد المستشفيات الكبرى بإنجلترا، في حضور والدتها وشقيقتها.

وحرص صلاح على التواصل "هاتفيا" مع والده ووالدته في مصر من أجل أن يطمئنهما على الأمور؛ نظرا لعدم تواجدهما معه في إنجلترا.

وتزوج محمد صلاح في عام 2013 من ماجي التي تنحدر من قرية "نجريج"، مسقط رأس النجم المصري ليرزق بـ"مكة" الابنة الكبرى التي تبلغ 5 أعوام، وقد ولدت في لندن عام 2014.