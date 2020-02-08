» فيديو وصورة.. مخلوق غامض بلا عيون يظهر قرب «جزيرة القرود»

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جزيرة القرود
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أمريكا

مخلوق غريب

مخلوق غامض

جزيرة القرود

جزيرة مورجان

عثر على مخلوق غريب بلا عيون على مقربة من مدينة "تشارلستون" بولاية "ساوث كارولينا" الأمريكية.

جاء ذلك عندما كانت "إريكا قسطنطين" تتجول بكلبها في متنزه "ميلتون بيتر ديميتر"، عندما رصدت المخلوق الغريب والتقطت صورًا له.

ويبدو المخلوق الغامض بلا عيون وأسنان كبيرة وجسمه غريب، وقد عثر على هيكله العظمي، وهو بحجم كلب صغير على ما يبدو، بحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقالت الفتاة التي عثرت عليه: "أنا آخذ كلبي إلى هناك بشكل متكرر للغاية"، وأشارت إلى أنها عندما رأت الكلب يشتم شيئًا، سارعت إلى حيث يقف، لأنه "يفعل ذلك فقط إذا مات شيء ما، أو إذا كان هناك شيء مثير للاهتمام".

وتابعت: "بصراحة لم أكن أعرف ما هو بالضبط. كان بحجم كلب صغير، لكن بنيته تشير إلى أنه بالتأكيد ليس كلبًا. لقد عشت هنا منذ حوالي خمس سنوات ولم أصادف شيئًا كهذا".

بحثًا عن إجابات حول هوية هذا الحيوان، نشرت "قسطنطين"، الصور عبر الإنترنت وحصلت على العديد من الإجابات المختلفة، ، لكنه أزعج الكثير من الناس.


ورجح البعض أنه يمكن أن يكون "تشوباكابرا"، وهو مخلوق أسطوري يهاجم الحيوانات ويمتص دماءهم.

وبعثت "قسطنطين" بالصور إلى أستاذ في كلية تشارلستون على أمل تحديد هوية المخلوق الغامض، لكنها لم تتلق ردًا بعد.

ويُعتقد أن المخلوق الغامض قد يأتي من جزيرة سرية اجتاحتها القرود على بعد حوالي 40 ميلاً. وقالت: "يطلق عليها جزيرة القرد التي يسكنها قرود وخالية من البشر".

وأضافت: "أعتقد أن واحدًا من هذه القرود قد جذبته الأمواج. لن تكون هذه هي المرة الأولى، فقد عثر صديقي على حفريات للقرود على الشاطئ قبل فترة من الزمن".

ويبلغ عدد القرود في "جزيرة مورجان" حوالي 4 آلاف قرد بعد أن شحنت 1400 عينة إلى هناك في عام 1979، وفقًا لتقارير محلية.

وتم استقدم القرود من مركز أبحاث رئيسي في لا بارجيرا، بورتوريكو، وغير مسموح بزيارة الجزيرة التي تديرها إدارة الموارد الطبيعية في "ساوث كارولينا".


والذين يتم القبض عليهم وهم يحاولون الوصول إلى هناك، يمكن إلقاء القبض عليهم بتهمة تجاوز الحدود.

شاهد من هنا..

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