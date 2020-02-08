فيصل القاسم يدافع عن المشروع الصهيوني.. و"أفيخاي" يحتفي به

08 فبراير 2020 - 05:40 م

صدم الإعلامي السوري فيصل القاسم المذيع البارز بقناة الجزيرة القطرية، متابعيه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بإشادته بالمشروع الصهيوني، واصفًا إياه بأنه من أنجح المشاريع.

وكتب "القاسم"، عبر حسابه :"هههه غالبية العرب إذا أرادوا أن يشتموك يصفونك بـ"الصهيوني"، مع العلم أن أنجح مشروع في القرن الماضي والحاضر هو المشروع الصهيوني، بينما فشلت كل مشاريع العربان وخاصة القومجية العربجية. لهذا يا عزيزي قبل أن تستخدم كلمة صهيوني كشتيمة يجب أولاً أن تصل إلى شسع نعل الصهيونية وبعدين منحكي".

وعلى الرغم من الهجوم الذي شنه رواد مواقع التواصل على مذيع الجزيرة، بسبب إشادته بالمشروع الصهيوني، فاجأه المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإعادة نشر تدوينته مشيدًا بما قاله "القاسم" عن المشروع الصهيوني.

وكتب أفيخاي أدرعي :"عندما ينطق الأستاذ #فيصل_القاسم بكلمة حق. بالفعل صهيوني ليست شتيمة وإنما كلمة إعجاب... أسألكم التّوبة ولعلّكم تعقلون!".



عندما ينطق الأستاذ #فيصل_القاسم بكلمة حق. بالفعل صهيوني ليست شتيمة وإنما كلمة إعجاب... أسألكم التّوبة ولعلّكم تعقلون! https://t.co/LzAU1Wftpd — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 8, 2020