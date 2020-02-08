حقيقة وفاة نجمة "ستار أكاديمي" بشكل مفاجئ

08 فبراير 2020 - 06:02 م

أحدث نبأ وفاة نجمة ستار أكاديمي الجزائرية ?ريم غزالي?، ضجة وصدمة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعين حيث نشرت صفحات فنية خبر وفاتها بشكل مفاجئ.

وفيما أدلف البعض إلى نقل الأنباء والتعبير عن الحزن والصدمة، داعين لها بالرحمة، تبين فيما بعد، أن هذه الأخبار غير صحيحة، إذ نشرت غزالي عبر صفحتها الخاصة عدداً من هذه الأخبار المغلوطة مع عبارة "حسدونا في المرض وقتلونا"، وتابعت: "حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، إنها النفوس المريضة، تروّج للشائعات من أجل الحصول على عدد كبير من علامات الإعجاب، من دون مراعاة لقلق العائلة والأحباب".

وكانت ريم كشفت من خلال صورة تجمعها بشقيقها عن معاناتها من ورم خبيث في الدماغ، خضعت بسببه لجراحة عاجلة في احدى مستشفيات فرنسا، وحرصت على طمأنة جمهورها باستمرار.

