إمام المسجد النبوي يوجه الشكر لـ«السيسي»

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وجه الدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم، إمام المسجد النبوي الشريف الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته للمسابقة العالمية الـ 27 للقرآن الكريم.

كما وجه الشكر لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ولوزارة الأوقاف على جهود الوزارة في خدمة القرآن الكريم وأهله.

جاء ذلك اليوم السبت خلال كلمته في افتتاح المسابقة العالمية الـ 27 لحفظ القرآن الكريم.

وانطلقت صباح اليوم، المسابقة العالمية القرآن الكريم، بالقاهرة، في نسختها الـ 27، تحت رعاية الرئيس عبدالتفاح السيسي، وذلك بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

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