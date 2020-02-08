» فيديو وصور جديدة لمروحية «كوبي براينت» قبل لحظات من انهيارها

08 فبراير 2020 - 06:26 م

أظهرت صور جديدة نشرها المجلس الوطني لسلامة النقل بالولايات المتحدة، المروحية التي كان يستقلها كوبي برانيت، نجم كرة السلة الأمريكية السابق، قبل لحظات من تحطمها خلال الحادث الذي أودى بحياته.

وأشارت النتائج الأولية حول الحادث إلى عدم وجود علامات واضحة على وجود مشاكل ميكانيكية قد تكون ساهمت في الحادث الذي وقع في 26 يناير.

وقال تقرير أصدره (NTSB )، إن الطائرة المنكوبة التي كانت تقل براينت، لم تكن تحتوي على جهاز لمنع الصدامات، وهو نظام يساعد الطيارين على القيادة بسهولة أكبر خلال الطقس السيئ.

ويُعد هذا الجهاز مهمًا للغاية لأنه يُتيح سهولة كبيرة في القيادة خلال الظروف المناخية السيئة التي تعيق الرؤية الجيدة.

ولقي "براينت" الذي لعب لمدة 20 موسمًا مع فريق "لوس أنجلوس ليكرز"، مصرعه في حادث تحطم طائرته على بعد 53 كم من مدينة لوس أنجلوس.

وكان في طريقه لمشاهدة مباراة كرة سلة في دورة كرة السلة للشباب ، لابنته التي كانت برفقته على المروحية ولقيت مصرعها معه، إلى جانب فتاتين أخريين كانا على متن المروحية.

ولم يكن أمام الطيار خيار سوى مواصلة رحلته لمدة 39 دقيقة من الطيران في ظروف مناخية سيئة وأسفل الضباب الذي كان يُغطي الأجواء.

وكان "براينت" اعتاد السفر بالمروحية لتجنب حالة الاختناق المروري بمدينة لوس أنجلوس. وتسببت وفاته في حالة من الصدمة والحزن بين المشجعين والرياضيين في جميع أنحاء العالم.

وقالت جينيفر هوميندي، عضو مجلس إدارة (NTSB )، بعد يومين من الحادث المأساوي، إن السحب والضباب والرؤية المحدودة في المنطقة القريبة من الحادث ستكون محور التحقيق الرئيسي.

وتظهر مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية التي التقطت في منطقة الحادث، الضباب والسحب المنخفضة التي تحجب قمم التلال حول موقع تحطم المروحية، بما في ذلك لقطات فيديو تظهرها قبل لحظات من سقوطها.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل، إن الطيار، وهو ذو خبرة ومعتمد كمدرب كان يقود الطائرة بالتوجه البصري، وليس عن طريق توجيه الأدوات.

وأشار إلى أنه على الرغم من أنه مرخص له بالسفر بالطائرة، إلا أنه لم يُسمح للشركة المستأجرة المالكة للمروحية " Island Island Helicopters " بالطيران إلا وفق قواعد الطيران المرئية.

وقبل فترة وجيزة من فقدان الرادار الاتصال بالمروحية، أخبر الطيار مراقبة الحركة الجوية إنه كان يحاول التسلق فوق طبقة سحابية، حسب (NTSB ).

بعد لحظات، انحرفت الطائرة إلى اليسار، وسقطت على الأرض بسرعة 45 ميلاً في الساعة (72 كم / ساعة) واشتعلت فيها النيران.

تم العثور على حطام المروحية في سفوح جبال سانتا مونيكا بالقرب من بلدة كالاباساس، على بعد حوالي 40 ميلاً (64 كم) شمال غرب وسط مدينة لوس أنجلوس.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل، إن النتائج التي توصل إليها بشأن سبب تحطم المروحية سيتم نشرها في تقريرها النهائي، والذي يتوقع أن يصدر خلال فترة تتراوح ما بين 12 إلى 18 شهرًا.

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