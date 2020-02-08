بمشتاركة «النني».. بشكتاش يتخطى غازي عنتاب بثلاثية

08 فبراير 2020 - 06:35 م

شارك محمد النني، لاعب وسط فريق بشكتاش والمنتخب الوطني في فوز فريقه اليوم، السبت، على غازي عنتاب، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري التركي.

وفي المباراة الثانية، تقدم بشكتاش في الدقيقة 52 عن طريق بوراك يلماز من ركلة جزاء، قبل أن يضيف كيفن برينس بواتينج الهدف الثاني في الدقيقة 70، ثم اختتم جيرمي لينس ثلاثية فريقه في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع بشكتاش رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد غازي عنتاب عند 27 نقطة في المركز التاسع.