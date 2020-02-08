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بعد إفلاسها.. نجمة شهيرة ترغب في الظهور على «البلاي بوي»

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ذا صن

بلاى بوى

صحيفة ذا صن

غلاف بلاي بوي

بعد مضي شهور على إعلانها إفلاسها، قالت عارضة الأزياء الأمريكية، "كاتي برايس" إنها تخطط للظهور عارية على مجلة "بلاي بوي" بعد 17 عامًا من ظهورها للمرة الأولى.

وعرضت "برايس" (41 عامًا) رغبتها في الظهور مجددًا، بعد أن سجلت ألبومًا في محاولة لاستعادة نشاطها الموسيقي، بما يساعدها على تجاوز أزمتها المالية بعد إعلانها إفلاسها.

وبعد أن أخرجت المجلة من حقيبة يدها خلال دردشة على "إنستجرام"، أخبرت محاورها، لماذا تريد أن تظهر على صفحات "بلاي بوي" مرة أخرى.

وكانت "برايس" تحدثت سابقًا عن قضائها لمدة ستة أسابيع داخل قصر "هيو هيفنر"، مؤسس مجلة "بلاي بوي" في بداية حياتها المهنية.

وأضافت: "عندما كنت صغيرة في السن، عشت مع "هيو هيفنر" داخل قصره لنحو ستة أسابيع، ولكي أكون صديقة له، كان يتعين علي أن أفعل ما لا أرغب في القيام به".

وعلى الرغم من أنها أكثر من حريصة على العودة إلى غلاف "بلاي بوي"، إلا أنها ليست متأكدة، مما إذا كان سيحدث هذا بسبب سلوكها السيئ أثناء إقامتها في القصر.

وكانت نجمة تليفزيون الواقع أعربت عن مخاوفها من إصابتها بفيروس كورونا، بعد أن اضطرت إلى إلغاء الحفلة الأخيرة لها، بسبب إصابتها بمرض غامض، حيث كانت قلقة من أنه أمر خطير. ويُقال إنها كانت قلقة على نفسها من إمكانية إصابتها بفيروس كورونا، الذي أوى بحياة المئات منذ اكتشافه في الصين في بداية الشهر الماضي.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، فإنها كانت تراسل صديقاتها لسؤالها عن أعراض الفيروس، لخشيتها من أن تكون التقطته خلال عطلة رأس السنة الجديدة في تايلاند، أو خلال رحلتها الأخيرة إلى نيويورك.


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