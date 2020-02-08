عاشر فتاة ميت عقبة 3 سنوات واغتصبها في النهاية

كشفت أجهزة الأمن غموض واقعة اختفاء الفتاة القاصر، بعد 6 أيام من بلاغ أسرتها بتغيبها.

التحقيقات قالت إن «ياسر.م»، سائق مقيم بمنطقة ميت عقبة قدم ببلاغ إلى قسم شرطة العجوزة، بغياب ابنته سارة، 17 سنة، بعد توجهها لزيارة صديقتها بنفس المنطقة.

فريق البحث الجنائي تتبع خط سير الفتاة القاصر، وتم استدعاء صديقتها التي نفت حضورها إلى منزلها قائلةً: «أنا مشوفتهاش خالص»، بينما جرى فحص علاقاتها وسجل مكالماتها خلال الساعات التي سبقت اختفاءها.

وتوصلت التحقيقات والتحريات إلى أن الفتاة لديها علاقات متعددة، وأن لها مشاهدات رفقة بعض الشباب، وفوجئت أجهزة الأمن باتصال والد الفتاة وأفاد بعودتها المنزل دون تعرضها لأذى، ليطالبه باصطحابها لديوان القسم لسماع أقوالها.

الطالبة ذات الـ17 سنة، نفت تعرضها للخطف وأنها كانت تقيم لدي طالب يكبرها بعام بشقته بمنطقة الطالبية، مشيرة إلى أنها على علاقة غير شرعية معه منذ 3 سنوات.

ومن جانبها أمرت نيابة العجوزة بالجيزة، بحبس صديق فتاة ميت عقبة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باغتصاب قاصر، بعد اعترافها بأنه عاشرها معاشرة الأزواج.

وأمرت النيابة، بإخلاء سبيل الفتاة، بضمان محل اٌلإقامة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.