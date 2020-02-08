  • السبت 08 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر08:17 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الطبيب

نص رسالة التهديد للطبيب مكتشف «كورونا» قبل وفاته

ابوتريكة

الزمالك للاعبيه: ممنوع الاقتراب والتصوير مع «أبوتريكة»

العراق

طقس قطبي قارس يضرب الشرق الأوسط

زين العابدين

بالفيديو.. سيدة تتهم رئيس تونس الأسبق باغتصابها

مكة

أول صدام بين «مكة» ومحمد صلاح بسبب شقيقتها «كيان»

فيصل القاسم

فيصل القاسم يدافع عن المشروع الصهيوني.. و"أفيخاي" يحتفي به

وزارة المالية

وزارة المالية تعلن اقتراض 42 مليار جنيه من البنوك

أرشيفية

نص كلمة «السيسي» في قمة منتدى الآلية الأفريقية بأديس أبابا

الجندي

فيديو وصور.. جندي تايلاندي يقتل 17 شخصًا ويحتجز رهائن بمركز تسوق

أرشيفية

تحذيرات أمريكية من "عمل عسكري هام" بليبيا

درجات حرارة تحت الصفر..

طقس قطبي قارس يضرب الشرق الأوسط

عرب وعالم

العراق
العراق
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

سفير مصر بكندا يبحث مع مستشار الأمن القومي تطورات الشرق الأوسط

#

"ترامب": لم نعد بحاجة إلى نفط الشرق الأوسط

#

تطورات خطيرة.. أمريكا تحرك آلاف الجنود للشرق الأوسط

#

إغلاق المطعم الكوري الشمالي الوحيد في الشرق الأوسط

الشرق الأوسط

طقس بارد

طقس قطبى

دول الشرق الاوسط

تضرب موجة برد قطبية قارسة عددًا من دول الشرق الأوسط، حيث تسجل انخفاضًا قياسيًا في درجات الحرارة.

وأورد موقع "طقس العرب" أن الكتلة القطبية تؤثر على عموم مناطق بلاد الشام والعراق وصولا إلى الجزيرة العربية والخليج.

وذكر الموقع أنها تشمل أكثر من 2.5 مليون كيلومتر مربع، حيث تغطي هذه الكتلة كلا من تركيا، والعراق، وسوريا، والأردن، وفلسطين، ولبنان، والكويت، وشمال ووسط المملكة العربية السعودية، وغربي الأراضي الإيرانية، بالإضافة إلى الأجزاء الشمالية والوسطى من منطقة الخليج.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى مستويات خطيرة خلال اليومين المقبلين، فقد تصل إلى 10 درجات تحت الصفر، وبشكل يهدد حياة الناس إذا لم يتعاملوا بجدية مع هذه الحالة.

ويتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في العاصمة الأردنية عمان، إلى 5 درجات دون الصفر، في حين يتوقع أن تكسر العاصمة السورية دمشق بعض الأرقام القياسية المسجلة سابقا، والأمر ذاته في العاصمة العراقية بغداد.

كما ستسجل العاصمة السعودية الرياض درجات حرارة دون الصفر المئوي يومي الثلاثاء والأربعاء في ساعات الليل.

ويشهد العراق تساقطا تاريخيا للثلوج في حالة شديدة الندرة، لم تحدث منذ بداية القرن العشرين، حيث يتوقع أن تسقط الثلوج على العاصمة العراقية بغداد، إلا أن عموم غرب وشمال غرب العراق سيشهد تساقطا كثيفا للثلوج.

كما ستتأثر القاهرة بشكل غير مباشر بهذه الكتلة، ويتمثل ذلك بتدني درجات الحرارة بشكل لافت في ساعات الليل ليسود طقس قارس البرودة دون 5 درجات مئوية فقط.

ومن المتوقع أن تبدأ الكتلة القطبية بالرحيل عن منطقة الشرق الأوسط اعتبارا من الأربعاء.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الأهلي يُحدد موعد مباراة صن داونز بدوري الأبطال
» فيديو وصور جديدة لمروحية «كوبي براينت» قبل لحظات من انهيارها
» مفاجآة مدوية بشأن انتقال سيد عبد الحفيظ للزمالك
» مسلمو الأيجور: "كورونا" عقاب من الله للصينين بسبب ما فعلوه بنا
» «كهربا» يوجه رسالة لهولاء: «احنا في السوق بنجيب برقوق»
» فيديو وصورة.. مخلوق غامض بلا عيون يظهر قرب «جزيرة القرود»
» شروط حصول «كيان محمد صلاح» على الجنسية البريطانية
» الفيديو الذي تسبب في اتهام محمد رمضان بـ"الشذوذ الجنسي"
» مانشستر يستبعد مهاجمه من رحلة إسبانيا بسبب «كورونا»
» تحذيرات أمريكية من "عمل عسكري هام" بليبيا
» فضيحة جنسية تطيح بمسئول رياضي كبير

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:22 ص

  • فجر

    05:23

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم