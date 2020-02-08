«صلاح محسن» يقود سموحة للفوز إف سي مصر

08 فبراير 2020 - 07:15 م

فاز فريق سموحة على إف سي مصر، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الـ17 للدوري الممتاز.

وسجل هدف الفوز لسموحة، صلاح محسن في الدقيقة 77 من عمر المباراة، معلنًا هدف الثلاث نقاط، وأولى أهدافه في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وبهذا الفوز، صعد سموحة للمركز السادس برصيد 24 نقطة، فيما توقف نادي مصر عند المركز الأخير برصيد 11 نقطة، في جدول مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن نادي مصر يستضيف حرس الحدود في الأسبوع المقبل للدوري، فيما يستضيف سموحة نظيره الانتاج الحربي.