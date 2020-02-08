» الأهلي يُحدد موعد مباراة صن داونز بدوري الأبطال

أمير سعد
حدد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب موعد مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأرسلت إدارة النادي خطابًا لاتحاد الكرة تحدد فيه 29 فبراير الجاري لمواجهة صن داونز في ذهاب دور الثمانية بدوري رابطة الأبطال.
وطلبت الإدارة من اتحاد الكرة اخطار الاتحاد الافريقي ونادي صن داونز بالموعد المشار اليه لإقامة المباراة بالقاهرة، حسبما صرح بذلك محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي.
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