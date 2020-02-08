حسن شاكوش.. من الفشل كرويًا إلى طرق أبواب العالمية

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حسن شاكوش
حسن شاكوش
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شاكوش

حسن شاكوش

بنت الجيران

أغنية بنت الجيران

اغنية حسن شاكوش

طرق اسم "حسن شاكوش" أذان معظم المصريين خلال الأيام القليلة الماضية، بعد تحقيق أغنيته "بنت الجيران" نجاحًا باهرًا، لكن "شاكوش" الذي دفعته قلة العائد المادي إلى ترك ممارسة كرة القدم، يبدو أنه وجد ضالته في أغاني "المهرجانات" التي حققت له شهرة ذائعة.

بداية رياضية

ينحدرحسن منصور الشهير بـ"شاكوش" من محافظة الجيزة، في 12 أغسطس 1987 بمنطقة بولاق الدكرور.

كان شغفه كرة القدم دافعًا قاده للعب لعدة أندية، حيث ارتدى قمصان المصرية للاتصالات، والترسانة، والإسماعيلي، وغادر برازيل مصر بعد 4 سنوات بسبب عدم قيده في الفريق الأساسي، ولضعف العائد المادي.

لاحقًا كشف "حسن شاكوش" أن أمنية والده كانت في أن يصبح لاعبًا أو مطربًا مشهورًا، وقد تحققت له الأخيرة.

العائد المادي الضعيف تسبب في تركه ممارسة الكرة، في سن الـ21.

العمل في ورشة أحذية

بدأ التوجه إلى الغناء لكن ظروف الحياة الصعبة واجهته مجددًا، اضطر للعمل في ورشة أحذية.

الغناء في بداية الأمر كان وسط أصدقائه المقربين لكبار المطربين، فنصحه الأصدقاء باقتحام عالم الغناء لأن لديه خامة صوت جيدة.

نقطة التحول

أخذ "حسن شاكوش" بنصيحة أصدقائه، وكانت نقطة التحول بالنسبة له مسلسل "الكبير أوي" بطولة الفنان أحمد مكي عندما قدم أغنية "أشكرك" ضمن أحداث المسلسل، والتي تسبب نجاحها في أن يكمل مشوار الغناء.

لم تتوقف مشاراكات "شاكوش" في الأعمال الفنية عند هذا الحد، حيث شارك بالغناء في فيلم "واحد صعيدي".

"بنت الجيران"

جاءت أغنية "بنت الجيران" لتنقل "شاكوش" نقلة هي الأكبر في مشواره.

كان نجاح الأغنية كان على أكثر من صعيد، حيث حصد "حسن شاكوش" من خلالها المركز الثاني في قائمة المواد الأكثر استماعا على موقع "ساوند كلاود" الشهير، بأكثر من خمسة ملايين مستمع خلال أسبوع واحد.

وعلى صعيد موقع "يوتويب" حققت الأغنية أكثر من 45 مليون مستمع إجمالا، فضلا عن أكثر من 70 مليون مشاهدة.

قناة حسن شاكوش الرسمية على "يوتيوب" أيضًا تخطت حاجز مليون مشترك قبل أيام، تم منح "شاكوش" درعا بهذه المناسبة.

نقابة المهن الموسيقية

ويعد الانضمام لنقابة المهن الموسيقية، التي نفت قيد "شاكوش" أبرز المشكلات التي تواجه مطربي الأغاني الشعبية.

مؤخرًا منعت النقابة 16 من مطربي المهرجانات من الغناء، أو إقامة أي حفلات، ورفضت انضمامهم للنقابة.

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