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توقيع عقوبة قاسية على الطالب المعتدي على أستاذ جامعي

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طالب يعتدي على أستاذ جامعي
طالب يعتدي على أستاذ جامعي
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أحمد سالم

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أستاذ جامعي

عقوبة قاسية

الطالب المعتدي

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، إنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات التأديبية ضد الطالب بكلية التربية بجامعة الإسكندرية الذي اعتدى على أحد أعضاء هيئة التدريس بسلاح ناري.

وشدد وزير التعليم العالي، خلال زيارتها للجامعة للاطمئنان على الأستاذ المصاب، على توقيع أقصى العقوبات التأديبية التي تصل إلى الفصل النهائي من الجامعة، وتبليغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى، بما يترتب عليه عدم صلاحية قيد الطالب بأي جامعة أو معهد آخر.

كما وجه إدارة جامعة الإسكندرية بإجراء تحقيق شامل مع شركة الأمن المسئولة، لمعرفة ملابسات مرور الطالب من بوابة الجامعة بالسلاح.

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