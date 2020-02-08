» ماجد المهندس يعتذر للجمهور الكويتي

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ماجد المهندس

الكويت

الشعب الكويتي

الغناء

شهدت حفلات "فبراير الكويت" اعتذار المطرب العراقي، ماجد المهندس، لجمهوره الكويتي أمس الجمعة.

جاء هذا بسبب م بدا أنه تجاهل منه لطلبات الجمهور الكويتي أثناء الحفل.

ورصدت الكاميرات "المهندس" خلال الحفل، وهو يتجاهل طلبات بعض معجبيه في الحفل بأداء بعض الأغنيات.

المهندس عاد واعتذر من الجمهور، بسبب وجود خلل فني في السماعة التي يضعها في أذنه، والتي يتواصل بها مع مخرج الحفل.

وفي تصريحات للصحفيين، أعرب ماجد المهندس عن سعادته بلقاء الجمهور والغناء للكويت.

وقال: "يسعدني دائما الغناء للكويت الحبيبة".


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