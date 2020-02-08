» جماهير الأهلي تضغط على «الخطيب» قبل مواجهة صن داونز

08 فبراير 2020 - 08:57 م

تصدر هاشتاج يحمل اسم «#السعه_الكامله_لمباراه_صنداونز» موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وذلك بعد مطالبة عدد كبير من جماهير النادي الأهلي، الأسطورة محمود الخطيب رئيس النادي على استضافة ملعب القاهرة الدولي لمباراة بطل جنوب إفريقيا بكامل طاقته الجماهيرية.

من جانبه رحب على درويش رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي، باستضافة مواجهة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يسعى للثأر من هزيمة الموسم الماضي بخماسية نظيفة في جنوب إفريقيا، والخروج من البطولة الإفريقية وقتها.

وأشارت تقارير صحفية مصرية، اليوم السبت، على موافقة ستاد القاهرة الدولي على استضافة اللقاء المقرر إقامته نهاية الشهر الجاري.

وأكدت التقارير حاليًا أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعد موافقة ستاد القاهرة الدولي، اتجه للحصول على الموافقات الأمنية.

ويسعى الأهلي للسير قدمًا نحو لقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عن النادي الأكثر تتويجًا خلال السنوات الأخيرة، حيث يرغب في اللقب التاسع.