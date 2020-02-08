» وفاة لاعب أسترالي شهير أثناء التدريب

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توفي نجم كرة القدم الأمريكية، "جوش هنتي سميث"، الذي يلعب في صفوف فريق أديلايد لوثران الأسترالي، أثناء تدربه مع زملائه قبل أيام.

كان "سميث" يتدرب مع زملائه ليل الثلاثاء، حين توفي بأزمة قلبية مفاجئة بعد دقائق فقط من بدء تدريبات الإحماء، علمًا بأنه كان لم يعان من مشاكل صحية في السابق.

وحاول زملاؤه الذين أصيبوا بالصدمة إنقاذه حتى وصل المسعفون، لكنه كان قد فارق الحياة في الملعب.

ونعاه زملاؤه، ومدربه الذي وصفه بأنه كان الأكثر شعبية في صفوف الفريق.

وقال المدرب جو دوفيلد: "إذا سألت أي شخص في أديلايد لوثران من كان المفضل لديك؟ سيجيب إنه جوش هينتي سميث". وأشار إلى أنه كان قادرًا على حسم نتيجة المباراة، واصفًا إياه بأنه "كان لاعبًا رائعًا".

وأضاف: "لقد شاهدته يكبر كشخص ولاعب، وكان لي الشرف أن أكون لي دور في ذلك. ليس من السهل استبداله".

وقال متحدث باسم دوري كرة القدم في "أديليد"، إن وفاة اللاعب المأساوية تركت أثارًا مدمرة على النادي. وأضاف: "إنها لفتت أنظارنا لنا جميعًا، بأنه علينا أن ندرك مدى هشاشتنا".

ولن يرتدي أحد من لاعبي الفريق قميص اللاعب الراحل رقم 13، تقديرًا واحترامًا.

ويعد سبب الموت المفاجئ بالأزمات القلبية لدى الرياضيين الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا اضطرابات القلب الوراثية. وتحدث الوفاة أثناء ممارسة النشاط البدني، مثل ممارسة الرياضة، وغالبًا ما يحدث بين الذكور أكثر من الإناث.

وتقع معظم الوفيات بالسكتة القلبية بين كبار السن، خاصةً المصابين بمرض الشريان التاجي. إلا أنه وفقًا للمجلة الطبية البريطانية، فإن واحدة من كل 50 ألف حالة وفاة مفاجئة في القلب تحدث بين الرياضيين الشباب.

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