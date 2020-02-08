«ميسي» على رأس قائمة برشلونة لمباراة ريال بيتيس

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أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة كيكى سيتين، قائمة فريقه لمباراة ريال بيتيس، المقرر إقامتها في العاشرة من مساء غدًا الأحد، على ملعب «بينتو فيامارين»، في ختام منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالى:

حراسة المرمى: تير شتيجن ، بينا

الدفاع: سيميدو ، لينجليت ، ألبا ، روبيرتو ، أومتيتي ، جونيور ، أراخو

الوسط: راكيتيتش ، بوسكيتس ، أرثر ، دى يونج ، فيدال ، بويج

الهجوم: ميسي ، فاتى ، جريزمان


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