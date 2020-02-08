ارتفاع كبير.. ننشر أسعار الدولار والذهب اليوم السبت

08 فبراير 2020 - 09:20 م

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال التعاملات المسائية اليوم السبت استقرارًا ملحوظًا مقارنة بأسعاره يوم أمس.

وسجل سعر العملة الأمريكية 15.73 جنيها للشراء، و15.83 جنيها للبيع في البنك المركزي.

وفي بنك الإسكندرية بلغ السعر 15.72 جنيها للشراء ونحو 15.82 جنيها للبيع.

وفي بنك مصر 15.72 جنيها للشراء و15.82 جنيها للبيع.

وفي البنك الأهلي سجل السعر 15.72 جنيها للشراء و15.82 جنيها للبيع.

ارتفاع كبير بأسعار الذهب

أما أسعار الذهب، فسجلت ارتفاعًا كبيرًا خلال التعاملات المسائية اليوم السبت.

وارتفع السعر في السوق المحلية، بمقدار جنيهين.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 18 نحو 588.8 جنيهًا للجرام.

عيار 21 نحو 687 جنيها.

عيار 24 نحو 758 جنيها.

الجنيه الذهب 5496 جنيها.