بيان عاجل من «فيس بوك» بشأن حادث تايلاند

قال متحدث باسم الشرطة في تايلاند، اليوم السبت، إن جنديا تايلانديا فتح نار، في ناخون راتشاسيما شمالي شرق بلاد، مما أسفر عن إصابة ومقتل عدد من الأشخاص.

وفي هذا الصدد، أعلنت شركة «فيس بوك» الأميركية للتواصل الاجتماعي، أنها حذفت الحساب المتعلق بالمشتبه به في حادث إطلاق نار عشوائي، في شمال شرق تايلاند.

وأضافت أنها ستحذف أي محتوى يتعلق بالهجوم، ينتهك سياساتها الخاصة بالنشر، بحسب وكالة رويترز.

ويأتي قرار «فيس بوك»، بعد ظهور تقارير تفيد أن المشتبه به، كان ينشر رسائل عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير، قبل إطلاقه النار وأثناء الحادث، وأفادت الشرطة التايلاندية أنا ما زال طليقا.

وقالت «فيس بوك» في بيان لها: «قلوبنا مع الضحايا وعائلاتهم والمجتمع المتضرر من هذه المأساة في تايلاند، ولا يوجد مكان على فيسبوك للأشخاص الذين يرتكبون هذا النوع من الفظائع، ولا نسمح للناس بالثناء على هذا الهجوم أو دعمه».

وتابعت، «لقد أزلنا حسابات مطلق النار من خدماتنا، وسنعمل على مدار الساعة لإزالة أي محتوى ينتهك هذا الهجوم، فور علمنا به».