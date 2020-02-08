الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صاروخ من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، رصده إطلاق صاروخ من قطاع غزة.



وقال الجيش، في بيان نقلته قناة "كان" الرسمية، "بعد إطلاق صافرات الإنذار في منطقة النقب، تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة إلى إسرائيل".

