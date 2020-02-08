» قرار هام من "الصحة العالمية" بشأن انتشار "كورونا"

08 فبراير 2020 - 10:50 م

أعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، أنها سترسل فريقا طبيا إلى الصين، التي تعاني من تفشي وباء فيروس "كورونا" الجديد.



وقالت المنظمة في بيان إنها تلقت ردا إيجابيا من بكين، وأن فريقها سيتوجه إلى الصين الإثنين أو الثلاثاء.

وأوضحت أن الخبراء الأمريكيين المقرر توجههم أيضا إلى الصين، سيكونون ضمن الفريق التابع للمنظمة.

يشار أن حالات الوفاة جراء فيروس كورونا، في الصين ارتفعت إلى 723، وأكثر من 34 ألف مصاب، بحسب ما أعلنت السلطات الصينية، السبت.

و"كورونا" عبارة عن عائلة من الفيروسات، غير أن 6 منها فقط تصيب البشر، والفيروس الجديد هو العضو السابع في هذه العائلة القاتلة.

ومن أعراض الإصابة بالفيروس، التهابات فى الجهاز التنفسى وحمى وسعال وصعوبة فى التنفس، فى الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوى والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوى وحتى الوفاة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.