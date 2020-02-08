"الصحة" تكشف حقيقة إصابة مواطن بفيروس "كورونا"

08 فبراير 2020 - 10:00 م

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة د.خالد مجاهد، أنه تواصل مع حميات طنطنا، للتأكد من حقيقة إصابة مواطن بفيروس كورونا، وثبت عدم صحة هذه الأنباء، موضحًا أن هناك شابًا قادمًا من السعودية دخل إلى حميات طنطا؛ بسبب ارتفاع درجة الحرارة، والاشتباه في إصابته بنزلة برد، والحديث على إصابته بفيروس كورونا وعزله أمر غير صحيح.



وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن مصر حتى الآن لا يوجد بها أي إصابة بفيروس كورونا على وجه الإطلاق.

