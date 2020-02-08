وزيرة الصحة: حملات لتوعية الطلاب من انتشار العدوى

08 فبراير 2020 - 10:10 م

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن حملة الأنيميا والتقزم تبدأ الأسبوع المقبل في المدارس، وستكون هناك حملات توعية داخل المدارس للوقاية من انتشار العدوى.



وأضافت هالة زايد - في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"- أن منظمة الصحة العالمية طبعت منشورات للتوعية والوقاية من انتشار العدوى وبرامج توعية للطلاب وتقديم التوعية المدرسين والطلاب لتجنب انتقال العدوى وكيفية التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة.



وأكملت هالة زايد: "هناك حملات توعية للطلاب والمدرسين داخل المدارس، ولا يوجد أي إصابة داخل مصر بفيروس كورونا ومصر خالية منه".

