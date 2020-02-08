الكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية للعائدين بالصين

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كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة،  تطورات الحالة الصحية للمصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية والمودعين في الحجر الصحي بمحافظة مطروح.
  وأضافت هالة زايد - في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"- أن المصريين العائدين من ووهان الصينية في الحجر الصحي منبهرون بالخدمات الطبية المقدمة إليهم.
وتابعت: "مستشفى الحجر الصحي مجهز على أعلى مستوى لتقديم الخدمات الطبية للمصريين العائدين من ووهان، و100% من النفايات التي تخرج من المصريين العائدين من ووهان الصينية تعتبر نفايات خطرة ويتم التخلص منها بطريقة آمنة جدا".
وأضافت: "هناك عيادات لكل التخصصات في مستشفى الحجر الصحي لإجراء الفحوصات الطبية على المصريين العائدين من ووهان، وهناك مواطن مصاب بفيروس سي بين المصريين العائدين من  ووهان الصينية".
وأضافت هالة زايد: "أجرينا أكثر من 3 آلاف كشف ومتابعة على المصريين العائدين من ووهان، والوجبات الغذائية المقدمة للمصريين صحية، ومنظمة الصحة العالمية تمدنا بالاحتياجات والكواشف الخاصة بفيروس كورونا".    

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