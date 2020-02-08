الكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية للعائدين بالصين

كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، تطورات الحالة الصحية للمصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية والمودعين في الحجر الصحي بمحافظة مطروح.
وأضافت هالة زايد - في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"- أن المصريين العائدين من ووهان الصينية في الحجر الصحي منبهرون بالخدمات الطبية المقدمة إليهم.
وتابعت: "مستشفى الحجر الصحي مجهز على أعلى مستوى لتقديم الخدمات الطبية للمصريين العائدين من ووهان، و100% من النفايات التي تخرج من المصريين العائدين من ووهان الصينية تعتبر نفايات خطرة ويتم التخلص منها بطريقة آمنة جدا".
وأضافت: "هناك عيادات لكل التخصصات في مستشفى الحجر الصحي لإجراء الفحوصات الطبية على المصريين العائدين من ووهان، وهناك مواطن مصاب بفيروس سي بين المصريين العائدين من ووهان الصينية".
وأضافت هالة زايد: "أجرينا أكثر من 3 آلاف كشف ومتابعة على المصريين العائدين من ووهان، والوجبات الغذائية المقدمة للمصريين صحية، ومنظمة الصحة العالمية تمدنا بالاحتياجات والكواشف الخاصة بفيروس كورونا".