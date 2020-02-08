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"الخياط" تكشف: وثيقة سرية تفضح وسائل التجنيد الإخواني

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أماني الخياط
أماني الخياط
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المصريون ـ متابعات

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عرضت الإعلامية أماني الخياط، وثيقة سرية تفضح وسائل جماعة الإخوان الإرهابية لتجنيد المواطنين.
وتابعت أماني الخياط - خلال تقديمها برنامج "الكبسولة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، قائلة: "وثائق التأهيل المنهجي لقسم الطلاب داخل التنظيم تهدف لإعداد كوادر مدربة". 
وكشفت الإعلامية أماني الخياط، عن مخطط جماعة الإخوان الإرهابية الجديد، قائلة:"لدينا معلومات حصرية عن تنظيم جماعة الإخوان بأنهم بعد إحباطهم قرروا تجنيد الأطفال".
وأوضحت أن الهيكل التنظيمي لقسم الطلاب يتكون من اللجنة العامة القسم أو المنطقة ولجنة الاتصال ولجنة الثقافة  الإسلامية والنشر ولجنة الزيارات والدعاية ولجنة البر.
وتابعت: جماعة الإخوان نجحت في تضليل أعداد كبيرة باسم الدين لتنفيذ عمليات انتحارية والبعض الآخر يتدرب على تنفيذ أعمال انتحارية، مردفة:"التنظيم الإرهابي يجري تغييرات على مناهجه لتكريس أعمال العنف".

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