فيروس كورونا لن يدخل مصر لهذا السبب الهام

08 فبراير 2020 - 11:23 م

قال مارك فان رئيس قسم البحوث عن الفيروسات في معامل جامعة لوفان البلجيكية، إن فيروس كورونا غير معروف لنا كباحثين ولكنه ليس أخطر من فيروسات الأنفلونزا.



وأضاف مارك فان - في تصريحات خاصة لبرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد" - أن الغالبية العظمى من حاملي الفيروس يتخلصون منه دون الحاجة لعلاج.



وتابع مارك فان: "مع التطور الهائل في التكنولوجيا سنجد مصل للفيروس خلال أشهر، والغالبية العظمى من الحالات المصابة بكورونا سوف تتعافى من الفيروس".

