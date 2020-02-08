  • الأحد 09 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر01:10 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد رمضان

تعليق ناري من محمد رمضان على فيديو "الطيار الموقوف"

مذيعة النهار

مذيعة "النهار" تكشف تفاصيل مثيرة بقضية مقتل نجلها

شكري

"شكري" يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي

كورونا

فيروس كورونا لن يدخل مصر لهذا السبب الهام

أماني الخياط

"الخياط" تكشف: وثيقة سرية تفضح وسائل التجنيد الإخواني

العائدين من الصين

الكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية للعائدين بالصين

كورونا

"الصحة" تكشف حقيقة إصابة مواطن بفيروس "كورونا"

أرشيفية

الحكومة تصدم المصريين بشأن «الدعم»: لاثنين فقط

إسماعيل ياسين يتحدى الإخوان المسلمين

عائلته تعترض.. أزمة بسبب صراع «إسماعيل ياسين» و«الإخوان»

أرشيفية

أسباب تعطل مشروع «الأحوال الشخصية للأقباط» في محطة الحكومة

وزيرة الهجرة: مصر تعمل على حماية مواطنيها

الحياة السياسية

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة و شئون المصريين بالخارج
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة و شئون المصريين بالخارج
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

وزيرة الصحة: مصر نجحت في القضاء على "ختان الإناث"

#

"أديب" يحذر: هذا ما سيحدث بالسعودية خلال الفترة المقبلة

#

"المواطن يشعر بتحسن الأحوال الاقتصادية في هذا التوقيت"

#

قريبًا.. إنطلاق مشروع «التأمين الصحي» بخمس محافظات

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أن المواطن المصري في الخارج يشعر دائما أن دولته ستقف في ظهره إذا تم الاعتداء عليه في الخارج، والكل يعمل من أجل كرامة المصري في الداخل والخارج، ولم يتوقف الأمر عند حادث، ولكن إذا عدنا إلى الوراء قليلاً، ستجد أن أول ضربة جوية مصرية انطلقت من أجل المصريين كانت ردا على قتل المصريين العاملين في ليبيا على يد الدواعش.
وأضافت وزيرة الهجرة، في مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر ببرنامج «كل يوم» الذي يذاع على قناة «on e»، أن الجميع يعمل ومؤمن بالعمل الذي يقوم به من أجل مصر، وأن الأتوبيسات كانت جاهزة من أجل نقل الصيادين الذين كانوا محتجزين في اليمن وتم الإفراج عنهم لدمياط وشرم الشيخ، مشيرة إلى أن الدولة حتى فكرت في شكل الملابس التي سيدخلون بها على أبناءهم وزوجاتهم وذويهم، لذلك عندما نتحدث عن المصري في الخارج، لابد أن نتحدث عن الدولة بالكامل ودورها في حمايته والحفاظ على كرامته.
وذكرت أن الدولة تكبدت المشقة من أجل التنسيق مع أكثر من جهة من أجل عودة الصيادين المصريين من اليمن، وأنه كان هناك رسائل طمأنة مستمرة لهم أن الدولة تقف خلفهم وستعيدهم، كما أنه كان من الممكن أن يأخذ هؤلاء الصيادين الرحلة بريا إلى مصر، لكن الأوامر صدرت بإعادتهم على وجه السرعة بطائرة خاصة، والتأكد من عودتهم بسلام إلى منازلهم، وهذا الاهتمام لمسه الجميع، وأن الجميع شاهدهم بعد عودتهم للأراضي المصرية، وأنهم كانوا يشعرون أن دولتهم تحميهم.
 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الطيار الموقوف مدى الحياة: "محمد رمضان خرب بيتي"
» تعليق ناري من "الصحة" على شائعات ظهور "كورونا"
» شاهد.. كيف يعيش العائدون من الصين في الحجر الصحي
» الزمالك للاعبيه: ممنوع الاقتراب والتصوير مع «أبوتريكة»
» قرار هام من "الصحة العالمية" بشأن انتشار "كورونا"
» نص رسالة التهديد للطبيب مكتشف «كورونا» قبل وفاته
» وفاة لاعب أسترالي شهير أثناء التدريب
» جماهير الأهلي تضغط على «الخطيب» قبل مواجهة صن داونز
» أول صدام بين «مكة» ومحمد صلاح بسبب شقيقتها «كيان»
» ماجد المهندس يعتذر للجمهور الكويتي
» طقس قطبي قارس يضرب الشرق الأوسط

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:22 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم