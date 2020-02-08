وزيرة الهجرة: مصر تعمل على حماية مواطنيها

08 فبراير 2020 - 11:40 م

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أن المواطن المصري في الخارج يشعر دائما أن دولته ستقف في ظهره إذا تم الاعتداء عليه في الخارج، والكل يعمل من أجل كرامة المصري في الداخل والخارج، ولم يتوقف الأمر عند حادث، ولكن إذا عدنا إلى الوراء قليلاً، ستجد أن أول ضربة جوية مصرية انطلقت من أجل المصريين كانت ردا على قتل المصريين العاملين في ليبيا على يد الدواعش.



وأضافت وزيرة الهجرة، في مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر ببرنامج «كل يوم» الذي يذاع على قناة «on e»، أن الجميع يعمل ومؤمن بالعمل الذي يقوم به من أجل مصر، وأن الأتوبيسات كانت جاهزة من أجل نقل الصيادين الذين كانوا محتجزين في اليمن وتم الإفراج عنهم لدمياط وشرم الشيخ، مشيرة إلى أن الدولة حتى فكرت في شكل الملابس التي سيدخلون بها على أبناءهم وزوجاتهم وذويهم، لذلك عندما نتحدث عن المصري في الخارج، لابد أن نتحدث عن الدولة بالكامل ودورها في حمايته والحفاظ على كرامته.

