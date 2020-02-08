"التضامن" تزف بشرى سارة للمستفيدين من "تكافل وكرامة"

08 فبراير 2020 - 11:50 م

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برنامج تكافل وكرامة أصبح أكثر نضجا، وهو في عمر الخامسة منذ بدايته، موضحة أن الرئيس السيسي وجه بالتحقق المستمر من الحاصلين عليه.



وأضافت القباج - خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية «لبنى عسل»- قائلة: «أطمئن المستفيدين من البرنامج أن هذا العام هو عام بحث كل المتظلمين في الوزارة وسوف نقدم الدعم للأكثر فقرا.. من بدأ يعمل سوف يتم استبعاده من البرنامج».



وأوضحت الوزيرة، أن 27% من الدعم تذهب إلى ذوي الإعاقة؛ و17% تذهب إلى النساء المعيلات؛ و10% يحصل عليها المسنون؛ مؤكدة أن كل يتيم أصبح كبيرا ويعمل سيخرج من تكافل وكرامة.



ونوهت الوزيرة، إلى أن التحول الرقمي وميكنة الخدمات أولوية الوزارة في الوقت الحالي، مؤكدا أن أهم ما يميز الحكومة الحالية التعاون بين الوزارات لصالح الوطن والمواطن.

