  • الأحد 09 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر01:11 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد رمضان

تعليق ناري من محمد رمضان على فيديو "الطيار الموقوف"

مذيعة النهار

مذيعة "النهار" تكشف تفاصيل مثيرة بقضية مقتل نجلها

شكري

"شكري" يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي

كورونا

فيروس كورونا لن يدخل مصر لهذا السبب الهام

أماني الخياط

"الخياط" تكشف: وثيقة سرية تفضح وسائل التجنيد الإخواني

العائدين من الصين

الكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية للعائدين بالصين

كورونا

"الصحة" تكشف حقيقة إصابة مواطن بفيروس "كورونا"

أرشيفية

الحكومة تصدم المصريين بشأن «الدعم»: لاثنين فقط

إسماعيل ياسين يتحدى الإخوان المسلمين

عائلته تعترض.. أزمة بسبب صراع «إسماعيل ياسين» و«الإخوان»

أرشيفية

أسباب تعطل مشروع «الأحوال الشخصية للأقباط» في محطة الحكومة

بالفيديو..

تعليق ناري من "الصحة" على شائعات ظهور "كورونا"

آخر الأخبار

وزارة الصحة
وزارة الصحة
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

بيان هام من «الصحة» عن «كورونا»

#

وزارة الصحة تطالب المواطنين بهذا الأمر العاجل

#

أول تعليق رسمي على إصابة سيدة بـ"كورونا" في الإسماعيلية

#

بعد صورة "الاسد".. تعليق ناري من نيكول سابا على خبر حملها

كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن حقيقة وجود حالات مصابة بفيروس كورونا، قائلاً: "معندناش رفاهية إننا نخبي وجود حالات مصابة".
وتابع "مجاهد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بى سى مصر": "نرسل يوميًا تقريرًا لمنظمة الصحة العالمية ولا يوجد داخل مصر أي حالات مصابة، موضحًا: "عندنا تحليل pcr لكشف وجود فيروس كورونا".
وأردف المتحدث باسم وزارة الصحة: "اشتبهنا مؤخرًا في حالات ولكن مع التحليل تبين عدم وجود أي إصابات".
وأشار إلى أن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات ونتابع بشكل دوري حالات المصريين العائدين من "ووهان"، مطمئنًا أهاليهم: "هم في صحة جيدة وكل شيء متوفر بمستشفى الحجر الصحي في مطروح".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الطيار الموقوف مدى الحياة: "محمد رمضان خرب بيتي"
» تعليق ناري من "الصحة" على شائعات ظهور "كورونا"
» شاهد.. كيف يعيش العائدون من الصين في الحجر الصحي
» الزمالك للاعبيه: ممنوع الاقتراب والتصوير مع «أبوتريكة»
» قرار هام من "الصحة العالمية" بشأن انتشار "كورونا"
» نص رسالة التهديد للطبيب مكتشف «كورونا» قبل وفاته
» وفاة لاعب أسترالي شهير أثناء التدريب
» جماهير الأهلي تضغط على «الخطيب» قبل مواجهة صن داونز
» أول صدام بين «مكة» ومحمد صلاح بسبب شقيقتها «كيان»
» ماجد المهندس يعتذر للجمهور الكويتي
» طقس قطبي قارس يضرب الشرق الأوسط

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:22 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم