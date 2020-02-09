"شكري" يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي

09 فبراير 2020 - 12:10 ص

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، على ضرورة القضاء التام على الإرهاب، والحفاظ على مقدرات وثروات الشعب الليبي وعودة مؤسسات الدولة لخدمة مواطنيها، وأن تحقق الدولة الليبية الاستقرار لذاتها والدول المجاورة لها.

وقال "شكري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك بجلسة هامة جدًا لمرجعة تقرير مصر، وهذا التقرير يدعو للفخر، حيث تناول مجال الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وجهود مصر في رعاية مواطنيها والعمل على تعديل الخطاب الديني وتوجيهه نحو الاعتزاز بالمواطن المصري، وسياسات منع التمييز سواء بين الرجل والمرأة أو التمييز على أساس العرق أو الديانة، واستعراض كامل لجهود مصر الاقتصادية، وتوفير المدن الجديدة لاستيعاب التزايد السكاني.

وفيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، قال:" الرئيس جاء لأديس أبابا في الأساس حول رئاسة مصر للقارة الإفريقية، بالإضافة لتسليم الرئاسة لدولة جنوب إفريقيا، والرئيس سيلتقي برؤساء الحكومات المتواجدين بهذه القمة، كما سيلقى خطابًا قبل تسليمه رئاسة الاتحاد الإفريقي لدولة جنوب إفريقيا".

