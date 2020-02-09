» الطيار الموقوف مدى الحياة: "محمد رمضان خرب بيتي"

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قال كابتن أشرف أبو اليسر، الطيار الموقوف بسبب الفنان محمد رمضان، إنه سمح لرمضان بالتقاط صورة معه خلال قيادة الطائرة على أساس أنها شخصية وليست للنشر.
وتابع أبو اليسر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الفنان محمد رمضان قالي بعد إذنك ياكابتن هاخد صورة عشان أفرجها لابني، قولتله تمام لكن دون لمس أي شئ، ثم فوجئت أن الصورة نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي»، مردفا «أول ما شوفت الصورة نشرت عرفت إن هيحصل فيها خراب بيوت».
وأضاف «لم أعترض على قرار وزير الطيران، كون لا يوجد مبرر لتواجد محمد رمضان معي في كابينة القيادة»، معلقا «اللي مضايقني إن محمد رمضان مسألش فيا بتليفون حتى».
وأكمل  أبو اليسر «انتظرت محمد رمضان يتواصل معي كما قال في الإعلام، وحاولت زيارته في مكتبه ولم أجده وأخبرت المحامي الخاص به أن ما فعله الفنان خرب بيوت».
وتابع «حينما أخبرت محمد رمضان في رحلة العودة أن نشر الصورة سيؤذيني قال لي لا تقلق سأتدخل لإنهاء الأزمة ولم يفعل أي شئ».

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