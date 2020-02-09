مذيعة "النهار" تكشف تفاصيل مثيرة بقضية مقتل نجلها

كشفت الإعلامية مروة ميمي، تفاصيل جديدة في قضية مقتل نجلها كريم.



وقالت مروة ميمي – خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC" مع الإعلامية إيمان الحصري- إن نجلها كريم قتل عمدا وكان يحاول الهروب من القاتل.

وقالت مروة ميمي – خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC" مع الإعلامية إيمان الحصري- إن نجلها كريم قتل عمدا وكان يحاول الهروب من القاتل.