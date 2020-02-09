بالفيديو.. كريم شحاتة يفتح النار على مرتضى منصور

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة، أن مرتضى منصور، رئيس الزمالك قرر الإستغناء عن خدماته بقناة النادي، لعدم إتباعة للسياسة المعمول بها داخلها.
وأوضح "شحاتة"، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة «صدي البلد»، أن إدارة قناة الزمالك، قررت الإستغناء عن خدماته، بعد استضافته للحكم أحمد الشناوى الذى اكد على صحة هدف الأهلى الثاني فى شباك بيراميدز، وهو ما أتبع القائمين على القناة. وأضاف أن شركة "إعلام المصريين" رفضت قرار الإقالة، وقررت إستمراره بالقناة إلا أن الجو العام لايساعده على البقاء، خاصة أن سياسة القائمين على القناة تتصادم مع النهج الذى يسير عليه كإعلامي محايد.
وتابع :" لم أبلغ بقرار إقالتي من عملي في القناة، ولم يتم التحقيق معي، ومرتضى منصور ليس له علاقة بعملي في القناة، فهي مسؤولة شركة إعلامة المصريين، رئيس الزمالك، كان دائم التوجيه لي برسائل يومية".
وأشار كريم حسن شحاتة إلى أنه " كنت عاوز أعمل روح رياضية، وأنا مش هطبل لحد، ليس لدي علاقة بما تقوم به قناة الأهلي ولا نثير الفتن، كل المحللين وخبراء التحكيم أكدوا على صحة هدف الأهلي ".