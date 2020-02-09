بالفيديو.. كريم شحاتة يفتح النار على مرتضى منصور

وأوضح "شحاتة"، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة «صدي البلد»، أن إدارة قناة الزمالك، قررت الإستغناء عن خدماته، بعد استضافته للحكم أحمد الشناوى الذى اكد على صحة هدف الأهلى الثاني فى شباك بيراميدز، وهو ما أتبع القائمين على القناة.



وأضاف أن شركة "إعلام المصريين" رفضت قرار الإقالة، وقررت إستمراره بالقناة إلا أن الجو العام لايساعده على البقاء، خاصة أن سياسة القائمين على القناة تتصادم مع النهج الذى يسير عليه كإعلامي محايد.