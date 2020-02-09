شاهد الفيديو الذي أدى لطرد كريم شحاتة من قناة الزمالك

09 فبراير 2020 - 06:04 ص

أصدر مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - قرارا بإنهاء خدمات الإعلامي كريم حسن شحاتة من تقديم البرامج بقناة النادي الرسمية .



وتبين أن هذا الأمر حدث بسبب فيديو قام فيه كريم حسن شحاتة - مقدم برنامج "زملكاوي" - بانتقاد لاعبي بيراميدز بسبب عدم لعبهم بإيجابية في لقطة الهدف الثاني الذي أحرزه الأهلي في صفوفهم .



وأكد "شحاتة" على صحة هدف الأهلي ، كما استضاف الحكم أحمد الشناوي الذي شدد على عدم وجود أية مخالفة في هدف الأهلي.



وفيما يلي الفيديو الذي أدى لقرار الاستغناء عن كريم حسن شحاتة:







