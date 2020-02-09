» "لم يحضر أحد".. غياب الفنانين فى عزاء والد طارق الشيخ

09 فبراير 2020 - 09:33 ص

تصدر المطرب الشعبي، طارق الشيخ، مؤشرات البحث على جوجل، عقب وفاة والده، لاسيما مع غياب معظم الفنانين عن واجب العزاء، الذي أقيم في حي الشرابية.

وأقيم أمس السبت عزاء والد المطرب الشعبي طارق الشيخ في شارع الشركات بميدان أبو العزم فى حي الشرابية بمحافظة القاهرة.

وغاب نجوم الفن عن العزاء ولم يشارك في العزاء أي من الفنانين بما في ذلك المطربين الشعبيين.

يذكر أن الصفحة الرسمية للمطرب الشعبي طارق الشيخ، أعلنت صباح أمس، عن وفاة والده، قائلة: "لا حول الله ولا قوة إلا بالله، توفى الآن والد الفنان طارق الشيخ، نرجو الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة".