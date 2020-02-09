» مفاجأة.. انفصال شيكو وهشام ماجد

09 فبراير 2020 - 09:58 ص

فجر الفنان الكوميدي شيكو مفاجآت مدوية عن حقيقة انفصاله عن هشام ماجد، وعودة الثلاثي مرة أخرى برفقة أحمد فهمي في عمل مشترك قريبًا.

وأوضح شيكو، أنه انفصل عن هشام ماجد في العمل القادم، حيث إن كل منهما سيقوم بدور البطولة في عمل خاص به، ثم يعودان مرة أخرى من خلال فيلم يجمعهما سويا.

وكشف شيكو، عن أن يوجد عمل سيجمعهم ثلاثتهم مرة آخري، مع أحمد فهمي وهشام ماجد، مؤكدًا أنهم بالفعل اتفقوا على العودة، لكنهم الآن مشغولون بمجموعة من الأعمال المنفردة التي تعاقدوا عليها، وبمجرد الانتهاء منها سيعملون على الفيلم الخاص بهم سيكون مفاجأة، بحسب "صدى البلد".

وعرض لـ شيكو مؤخرًا مسلسل "اللعبة"، وهو بطولة هشام ماجد، وشيكو، ومي كساب، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، وتدور أحداثه في إطار من التحدي والمغامرات حول شابين تجمعهما صداقة قوية منذ الطفولة، يواجهان العديد من المشاكل في إطار كوميدي.