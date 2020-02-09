أم تلتقى ابنتها المتوفاة من 4 سنوات

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تمكنت أم كورية من لقاء ابنتها المتوفاة في 2016 بفضل تقنية الواقع الافتراضي.

وكانت الطفلة نايون، وبلغت من العمر 7 سنوات عام 2016؛ توفيت بسبب مرض عضال، وتم جمع شمل الأم الكورية الجنوبية جان جي سونج مع ابنتها، في عالم افتراضي تم إنشاؤه لفيلم وثائقي متلفز.

 وظهرت جانج وهي تقف أمام شاشة خضراء ضخمة بينما ترتدي سماعة رأس VR وما يبدو وكأنه نوع من القفازات، وتتحدث مع ابنتها وتتلمسها وتحاول احتضانها، وفقًا لصحيفة البيان الإماراتية".

وأجهشت الأم بالبكاء في اللحظة التي ترى فيها ابنتها ظاهريا، في حين أن بقية أفراد الأسرة، والد نيون وشقيقها وشقيقتها، كانا يشاهدان لمّ الشمل بتعبيرات حزينة والدموع.

 وقالت جانج عن لم الشمل في الواقع الافتراضي: "قابلت نايون، التي رأتني بابتسامة، لفترة قصيرة للغاية، لقد كان وقتا سعيدًا للغاية، أعتقد أنه كان لدي حلم طالما كنت أرغب فيه".

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