مدربة اليوجا تمنتع عن شرب الماء لمدة سنة..ماذا حدث

09 فبراير 2020 - 10:34 ص

امتنعت معلمة اليوجا ومدربة التغذية الإندونيسية صوفيا باتريك، عن شرب الماء لمدة عام كامل اتباعًا لنظام "الصوم الجاف"، لمعالجة آلام في المفاصل وانتفاخ في عينيها وكانت النتيجة مذهلة.

وبالرغم من رفض الأطباء لهذه الطريقة التي اتبعتها إلا أنها تمكنت من علاج كل مشاكلها الصحية.

وتقول صوفيا البالغة من العمر 35 عامًا، في تقرير عن حالتها نشرته العديد من الصحف العالمية، إنها لجأت للأطباء أكثر من مرة للعلاج إلا أنهم أخبروها أنها لا تعاني من مرض ونصحوها بإجراء عملية للتخلص من الانتفاخ.

ووجه صديق صوفي لها نصيحة باتباع نظام" الصيام الجاف" وعندما شعرت بتحسن عند البدء في استخدامه قررت الاستمرار وعالجت التهاب مفاصلها وانتفاخ عينيها وحساسيتها الغذائية وشفيت القناة الهضمية.

وأشارت صوفيا إلى أنها تحصل على الماء من خلال الفاكهة والعصائر، ووجهت النصيحة إلى متابعيها علي إنستجرام والبالغ عددهم 16 ألف متابع باستخدام هذه الطريقة.