  • الأحد 09 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر12:50 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدكتور معتز النجار نائب دمنهور

أهالي دمنهور يطاردون نائب برلماني : لم يقدم لنا خدمات

حاخام إسرائيلي

شوهد مع امرأة عارية.. القبض على حاخام إسرائيلى

رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم احمد احمد

"فيفا" يتوعد "كاف" بسبب مخالفات مالية كبيرة

فيفي عبده

"ملاية لف وملابس جريئة".. فيفى عبده تشعل مواقع التواصل

المغامسي يفجر مفاجأة عن حديث "والدي النبي في النار"

المغامسي يفجر مفاجأة عن حديث "والدي النبي في النار"

عمرو أديب

وصلة رقص لعمرو أديب على الهواء

فتاة تدرب 1500 سيدة على قيادة السيارات

بدأت بفكرة على فيس بوك.. فتاة تدرب 1500 سيدة على قيادة السيارات بالصعيد

محمد رمضان

الطيار الموقوف عن العمل: "محمد رمضان خرب بيتي"

محمد صلاح وابنته

بعد كيان محمد صلاح.. أسماء أبناء المشاهير تحير متابعيهم

شادية ثابت

تصريح جريء من برلمانية عن ختان الإناث

تصريح جريء من برلمانية عن ختان الإناث

الحياة السياسية

شادية ثابت
شادية ثابت
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"التضامن" عن العلاوت الخمس: مش بأيدينا

#

استاذ مناعة وفيروسات يكشف عن علاج جديد للإيدز

#

تصريح غير متوقع من"هاجر سعد الدين" عن القنوات الدينية

#

تصريح جريء لـ"نجلاء بدر " عن الرجال المصريين

الحدث اليوم

ختان الاناث

ماجدة بدوي

هاجمت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عمليات ختان الإناث، قائلة: "ختان الإناث ليس مفيدًا للبنت، وليس كما يعتقد البعض بأنه سبب تقليل الإثارة، لأن الجزء الذي تتم إزالته مسئول عن 10 % من الإثارة فقط".

وأضافت " ثابت"، خلال لقائها ببرنامج "60 دقيقة لا يف"، والذي تقدمه الإعلامية ماجدة بدوي عبر فضائية "الحدث اليوم": "ختان الإناث أمر غير مستحب لأشياء كثيرة، فمن ناحية حقوق الإنسان، ختان الإناث يفقد الطفلة عضوًا من جسدها دون أخذ رأيها، ومن الناحية الدينية، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بختان الإناث.

 وتابعت: "ختان الإناث ليس له علاقة بالدين تمامًا، وليس يؤثر على عفة البنت في المستقبل، لأن ذلك يرجع للتربية، مطالبة الإعلام المصري بتوعية الأهالي من خطورة ختان الإناث.

 وأوضحت: "أنه في عام 2016 عقدت لجنة الصحة، جلسات استماع كثيرة حول ختان الإناث، حضرها المجلس القومي للمرأة ومجلس السكان ونقابة الأطباء، وكل الجهات المعنية بموضوع ختان الإناث، وأصدروا قانونًا ينص على السجن لمدة 15 عامًا على الطبيب الذي يقوم بإجراء الختان للإناث، كما أنهم فرضوا عقوبات على الأب والأم الذين يقومون بختان ابنتهم".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بـ الأسود.. زينة تحتفل بعيد ميلادها وتثير ضجة
» محمد لطفى يتدرب مع ساديو ماني.. ويعلق: "زعلي وحش"
» أم تلتقى ابنتها المتوفاة بعد 4 سنوات
» الصين تعلن اسمًا رسميًا لـ "كورونا".. تعرف عليه
» صورة نادرة لـ عادل إمام وأحمد راتب
» بعد مغازلتها.. المصري نايل نصار وابنة بيل جيتس يثيران الجدل
» مفاجأة.. انفصال شيكو وهشام ماجد
» الصحة تكشف حقيقة إصابة رجل عائد من المملكة بفيروس "كورونا"
» "لم يحضر أحد".. غياب الفنانين فى عزاء والد طارق الشيخ
» مدرب صن داونز مصدوم بسبب الأهلي: أشعر بالحزن
» حيلة ذكية من الأهلي للتخلص من صالح جمعة بعد غلق باب القيد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:18 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم